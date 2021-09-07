صالح الزميع نائباً أول للرئيس التنفيذي في مصرف الإنماء  

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصرف الإنماء عن تعيين صالح بن عبدالله الزميع نائباً أول للرئيس التنفيذي ورئيساً لمجموعة التجزئة المصرفية والمصرفية الرقمية في مصرف الإنماء.

يملك الزميع خبرة واسعة في الصناعة المصرفية المحلية والعالمية لأكثر من 30 عاماً، قدم خلالها إسهامات بارزة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية، وكذلك للخدمات المصرفية والتمويل في المملكة بشكل عام شملت نجاحات متعددة في كل من الخزينة والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات التقنية والرقمنة والتأمين والمدفوعات.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إمكان للتمويل، وشركة الراجحي للتطوير، وشركة توثيق لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة Neoleap للدفع.

كما عمل في مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي وشركة الراجحي للخدمات، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة فيزا أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط، وكذلك ماستركارد الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعن التعيين، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله بن علي الخليفة بأن صالح الزميع من أبرز الكفاءات المصرفية الوطنية وأغزرها خبره، وانضمامه إلى مصرف الإنماء إضافة متميزة إلى فريق العمل العالي التأهيل لدينا لما يملكه من خبرة واسعة ورؤية شاملة وشغف حول السعي وراء التميز في الصناعة المصرفية تمكنه من القيام بدور حيوي في مصرف الإنماء للارتقاء إلى آفاق جديدة بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الرقمية، حيث سيلعب الزميل صالح دورًا مهماً في خطط المصرف لانطلاقة جديدة في ظل استراتيجية المصرف 2025 التي أطلقت مؤخراً للسعي نحو التميز والتطوير لنكون المصرف الأسرع والأكثر ملاءمة في المملكة.