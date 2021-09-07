شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى ثبت عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع ، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.