الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.74دولار و69.37 دولار للخام الأمريكي

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 72.74 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.37 دولار للبرميل . 

 

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء شهدت إرتفاعا وذلك وسط حالة  تداول هادئة بعد حصول بعض المستثمرين على عدة صفقات بعد الخسائر الأخيرة .

 

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية بـ 0.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بـ0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

 

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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