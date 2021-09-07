شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الديموجرافي يعقد اجتماعا لوضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المركز الديموجرافي بالقاهرة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للجنة المسئولة عن وضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية؛ وذلك في ضوء الخطوات التمهيدية للبدء في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، مؤكدة أن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.



جانب من الاجتماع

وقالت السعيد إن الهدف الرئيسي من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة إلى أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية المقترحة الخاصة بالمحور الثقافي والتوعوي لمشروع تنمية الأسرة، كما ناقش الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بوجه عام.

أضافت الدكتورة أميرة تاوضروس أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل مركزة للانتهاء من إخراج الدليل التدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية خلال أسابيع، وذلك تمهيدًا لإجراء تدريبات للقيادات الدينية باستخدام هذا الدليل فور إطلاق المشروع رسميًا.

أدارت الجلسة الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي وذلك بحضور نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، ومقرر المجلس القومي للسكان، وممثل عن كل من المجلس القومي للمرأة، ووزارة الأوقاف، وممثل عن قداسة البابا تاوضروس الثاني وعن الكنيسة القبطية الأورثوذكسية)، وممثلين عن الأزهر الشريف.