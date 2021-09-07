شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” اخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر عقب هبوط بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 785 جنيها للجرام وقت نشر هذا التقرير، مع استمرار تراجع سعر الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم، لعيار 18 سجل 672 جنيها وعيار 24 سجل 897 جنيها وعيار 21 سجل 785 جنيها والجنيه الذهب 6280 جنيها وأونصة الذهب 1810 دولارات.

سعر الذهب في البورصات العالمية تعرض لضغوط كبيرة اليوم بفعل متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.

وأثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للآمال توقعات بأن الفدرالي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.