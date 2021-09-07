شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.54جنيه للشراء، و18.69 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.53جنيه للشراء، و18.69 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.54جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل 18.52جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.56جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.