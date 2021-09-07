شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خدمات مجانية لمشروعك الصغير أبرزها المساعدة في إعداد دراسة جدوى وسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدد من الخدمات لتشجيع المشروعات الصغيرة أبرزها التيسيرات والحوافز المالية وغير المالية والإعفاءات الضريبية، كما يتيح القانون الجديد للمشروعات الصغيرة 40% من التعاقدات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العقود الحكومية، ويوفر جهاز المشروعات ستخراج المستندات والتراخيص من فروع الجهاز بالقاهرة والمحافظات.

وإليك 8 خدمات مجانية يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لك عند بداية العمل بمشروعك الصغير:

- الاتصال بالخط الساخن للجهاز 16733 .

- توجه لواحد من فروع الجهاز وعددها 33 على مستوى الجمهورية.

- الجهاز هيساعدك في صياغة فكرة المشروع.

- إعداد دراسة الجدوى .

-استخراج المستندات الرسمية (الرخصة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية.

- تسويق المنتجات في المعارض المحلية والدولية.

- الحصول على تمويل بفائدة ميسرة لمشروعك الإنتاجي والصناعى.

- استخراج شهادة التصنيف للمشروع لتستفيد من قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020.

-توريد إنتاج مشروعك للجهات الحكومية.

-إتاحة معاملة ضريبية جديدة ومبسطة لمشروعك الجديد أو القائم.