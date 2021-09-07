الاقتصاد

8 خدمات مجانية لمشروعك الصغير أبرزها المساعدة في إعداد دراسة جدوى وسجل

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القاهرة - سامية سيد - يتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدد من الخدمات لتشجيع المشروعات الصغيرة أبرزها التيسيرات والحوافز المالية وغير المالية والإعفاءات الضريبية، كما يتيح القانون الجديد للمشروعات الصغيرة  40% من التعاقدات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العقود الحكومية، ويوفر جهاز المشروعات ستخراج المستندات والتراخيص من فروع الجهاز بالقاهرة والمحافظات. 

 

وإليك 8 خدمات مجانية يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لك  عند بداية العمل بمشروعك الصغير:

 

- الاتصال بالخط الساخن للجهاز 16733 .

 

- توجه لواحد من فروع الجهاز وعددها 33 على مستوى الجمهورية.

 

- الجهاز هيساعدك في صياغة فكرة المشروع.

 

 

- إعداد دراسة الجدوى .

 

-استخراج المستندات الرسمية (الرخصة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية.

 

 

- تسويق المنتجات في المعارض المحلية والدولية.

 

 

- الحصول على تمويل بفائدة ميسرة لمشروعك الإنتاجي والصناعى.

 

 

- استخراج شهادة التصنيف للمشروع لتستفيد من قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020.

 

 

-توريد إنتاج مشروعك للجهات الحكومية.

 

 

-إتاحة معاملة ضريبية جديدة ومبسطة لمشروعك الجديد أو القائم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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