شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 785 جنيها للجرام مع تراجع سعر أونصة الذهب عالميا إلي مستويات 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 672 جنيها. عيار 24 سجل 897 جنيها. عيار 21 سجل 785 جنيها. الجنيه الذهب 6280 جنيها. أونصة الذهب 1810 دولار.

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء 7 سبتمبر، إذ تعرضت لضغوط من متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.

وأثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للآمال توقعات بأن الفدرالي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.