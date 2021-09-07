شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء صعود "إيجي إكس 70" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، وسط مبيعات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 11011 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2352 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13324 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4300 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2775 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3752 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.30% ليصل إلى مستوى 4301 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدلتا للتأمين، الإسماعيلية مصر للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير 2700 سهم، 1124 سهم، 2800 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 58881 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 963 سهم.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 8.1 مليون سهم بمتوسط سعر 1.86 جنيه للسهم، بنسبة 0.73%.