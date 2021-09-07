الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-9-2021 بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك 18.54جنيه للشراء، و18.69 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.53جنيه للشراء، و18.69 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.54جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل 18.52جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.56جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

 

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار واليورو والريال السعودى كما كانت أسعارها بالأمس.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.56 جنيه للشراء.

 

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.54 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.53 جنيه.

18.69 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.69 جنيه.

 

bb5591f63a.jpg سعر اليورو فى بنك مصر18.54 جنيه للشراء.

 

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء.

 

18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.57 جنيه للشراء.

 

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.59 جنيه للشراء.

 

18.71 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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