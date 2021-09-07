شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفاكهة استقرارا لمعظم الأصناف اليوم الثلاثاء 7-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار كالتالي :- المانجو بلدى 9-15 جنيها للكيلو. مانجو عويس 20-40 جنيها. مانجو هندى 15-35 جنيها. مانجو تيمور 20-40 جنيها . مانجو زبدية 14-20 جنيها. مانجو كيت 15-20 جنيها . مانجو كنت 15-20 جنيها. المانجو فونس 15-35 جنيها. مانجو فص 20-50 جنيها. مانجو دبشة 9-15 جنيها. مانجو صديقة 19-25 جنيها . مانجو جولك 8-18 جنيها . مانجو سكري 15-21 جنيها. مانجو بيض العجل 9-15 جنيها. مانجو سنارة 9-15 جنيها . مانجو فجر كلان 15-20 جنيها. مانجو تومي 15-20 جنيها. بلح سماني 3-4 جنيها. بلح زغلول 4-7جنيها. بلح رملي 5-8 جنيها. بلح سلمي 10_20 جنيها. بلح بارحي 15-25 جنيها. بلح سيوي 20 جنيها. عنب كرمسن 9-15 جنيها. عنب أحمر رومي 5-8 جنيها. البرتقال البلدى 3-3.5 جنيها. البرتقال الصيفى 3-6 جنيها. جريب فروت 6-9 جنيهات. تفاح مصري 12-18 جنيهات. تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها. تين برشومي7-13 جنيها جوافة 5-8 جنيهات رمان 4-7 جنيها الكانتلوب 3-6 جنيها كاكا 7-11 جنيها