شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر
المانجو بلدى 9-15 جنيها للكيلو.
مانجو عويس 20-40 جنيها.
مانجو هندى 15-35 جنيها.
مانجو تيمور 20-40 جنيها .
مانجو زبدية 14-20 جنيها.
مانجو كيت 15-20 جنيها .
مانجو كنت 15-20 جنيها.
المانجو فونس 15-35 جنيها.
مانجو فص 20-50 جنيها.
مانجو دبشة 9-15 جنيها.
مانجو صديقة 19-25 جنيها .
مانجو جولك 8-18 جنيها .
مانجو سكري 15-21 جنيها.
مانجو بيض العجل 9-15 جنيها.
مانجو سنارة 9-15 جنيها .
مانجو فجر كلان 15-20 جنيها.
مانجو تومي 15-20 جنيها.
بلح سماني 3-4 جنيها.
بلح زغلول 4-7جنيها.
بلح رملي 5-8 جنيها.
بلح سلمي 10_20 جنيها.
بلح بارحي 15-25 جنيها.
بلح سيوي 20 جنيها.
عنب كرمسن 9-15 جنيها.
عنب أحمر رومي 5-8 جنيها.
البرتقال البلدى 3-3.5 جنيها.
البرتقال الصيفى 3-6 جنيها.
جريب فروت 6-9 جنيهات.
تفاح مصري 12-18 جنيهات.
تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها.
تين برشومي7-13 جنيها
جوافة 5-8 جنيهات
رمان 4-7 جنيها
الكانتلوب 3-6 جنيها
كاكا 7-11 جنيها