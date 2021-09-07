الاقتصاد

تعرف على أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفاكهة استقرارا لمعظم الأصناف اليوم الثلاثاء 7-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار كالتالي :-

 

المانجو بلدى  9-15 جنيها للكيلو.

 

مانجو عويس 20-40 جنيها.

 

مانجو هندى 15-35 جنيها.

 

مانجو تيمور 20-40 جنيها .

 

مانجو زبدية 14-20 جنيها. 

 

مانجو كيت 15-20 جنيها .

 

مانجو كنت 15-20 جنيها.

 

المانجو فونس 15-35 جنيها.

 

مانجو فص 20-50 جنيها.

 

مانجو دبشة 9-15 جنيها.

 

مانجو صديقة 19-25 جنيها .

 

مانجو جولك 8-18 جنيها .

 

مانجو سكري 15-21 جنيها.

 

مانجو بيض العجل 9-15 جنيها.

 

مانجو سنارة 9-15 جنيها .

 

مانجو فجر كلان 15-20 جنيها.

 

مانجو تومي 15-20 جنيها.

 

بلح سماني 3-4 جنيها.

 

بلح زغلول 4-7جنيها.

 

بلح رملي 5-8 جنيها.

 

بلح سلمي 10_20 جنيها.

 

بلح بارحي 15-25 جنيها.

 

بلح سيوي 20 جنيها.

 

عنب كرمسن 9-15 جنيها.

 

عنب أحمر رومي 5-8 جنيها.

 

البرتقال البلدى 3-3.5 جنيها.

 

البرتقال الصيفى 3-6 جنيها.

 

جريب فروت 6-9 جنيهات.

 

تفاح مصري 12-18 جنيهات.

 

تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها.

تين برشومي7-13 جنيها 

جوافة 5-8 جنيهات

رمان 4-7 جنيها 

الكانتلوب 3-6 جنيها

كاكا 7-11 جنيها 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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