شكرا لقرائتكم خبر عن "إدارة "زين" توافق على العروض المقدمة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراجها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن موافقة مجلس إدارتها على العروض غير الملزمة المقدمة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية".

وأفادت زين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن العروض مُقدمة من كل من كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، للاستحواذ على حصص بنسب تبلغ 60% و 10% و10% على التوالي، بينما ستبقي زين السعودية على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20%.

وبحسب البيان، قدرت "العروض" قيمة البنية التحتية (المكونة من 8069 برجاً) بمبلغ 3.026 مليار ريال (807 مليون دولار أمريكي).

وبموجب شروط "العروض"، لا تبيع "زين السعودية" سوى هيكل الأبراج فقط، أما كافة المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية تبقى ملك لـ"زين السعودية".

هذا وستعمل "زين السعودية" مع جميع الأطراف لتحديد أفضل طريقة لإتمام عمليات الاستحواذ. علماً بأن العروض المقدمة غير ملزمة، وأن الاتفاقيات النهائية تخضع لموافقة الجهات الرسمية، والموافقات الداخلية لجميع الأطراف، وإكمال الفحوصات النافية للجهالة، وأية شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.