شكرا لقرائتكم خبر عن زين تُعلن حل تحالف الاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لها بالمشاركة مع موبايلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "زين السعودية" أنها لم تصل إلى اتفاق فيما يخص التحالف الذي تم تشكيله للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية، ودمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج".

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه بذلك يتم حل التحالف المعلن عنه سابقاً، مع استمرار "زين السعودية" في البحث عن أفضل الخيارات الاستراتيجية لتحقيق مصلحة الشركة ومساهميها.

وكانت زين قد وقعت، في يوليو 2020، مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.

وفي مارس 2020، تسملت زين خطاب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن موافقة مجلس الهيئة مبدئياً على الطلب المرفوع للهيئة من كل من زين وموبايلي وشركة الاستثمارات الرائدة وشركة آي أتش أس كي اس ايه المحدودة، بتشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية ودمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج".

وكان الكيان المزمع انشاؤه على يتطلع للحصول على ترخيص (تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية – الفئة (أ) الأبراج والصواري)، على أن تمتلك كل من الشركات موبايلي وزين السعودية والرائدة مجتمعين أغلبية حصص الشركة المزمع انشاءها "شركة الأبراج" مع احتفاظ شركة آي أتش أس بنسبة أقلية في رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن زين حققت صافي أرباح بلغ 42 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 59 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وذكرت "زين" أنها استطاعت تحقيق أرباح مبقاة بقيمة 28 مليون ريال لأول مرة منذ التأسيس ويعود ذلك الى صافي الربح المسجل خلال هذا الربع.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 42 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بصافي ربح قدره 59 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة قدرها 19% بقيمة 102 مليون ريال سعودي بسبب أثر عكس المخصصات في الربع الثاني من 2020.

وأشارت زين إلى أنها حافظت على الربحية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 2% والذي قابله انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 85 مليون ريال. أضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية بمبلغ 14 مليون ريال وزيادة في الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 29 مليون ريال.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 83 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 164 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.