شكرا لقرائتكم خبر عن "مبكو" تُجدد اتفاقية تسهيلات مع "البلاد" بقيمة 465 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك البلاد تتضمن تسهيلات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة التسهيلات ستنخفض من 540 مليون الى 465 مليون.

وبحسب البيان، تكون مدة التسهيلات متوسطة الأجل بقيمة 79 مليون ريال سعودي لمدة 5 سنوات، ومدة التسهيلات قصيرة الأجل دوارة بقيمة 100 مليون ريال سعودي تجدد بنهاية شهر يوليو من كل عام، ومدة التسهيلات متوسطة الأجل بقيمة 136 مليون ريال سعودي لمدة 7 سنوات لتمويل مشروع مصنع المناديل الورقية

هذا وتشمل التسهيلات جسر تمويلي بقيمة 150 مليون ريال سعودي لمدة سنتين مقابل قرض الصندوق الخاص بمشروع مصنع المناديل الورقية.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة والقيام بتوسعات رأسمالية للشركة ومشروع مصنع المناديل الورقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 43.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 11.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات العالمية، فضلاً عن زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 60.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 15.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.