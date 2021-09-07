شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الكوسة والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 7-9-2021 استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض طفيف في أسعار الكوسة والفاصوليا الخضراء وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة، حيث تتراوح سعر الفاصوليا بين 10-18 جنيها للكيلو مقابل 10-22 جنيها للكيلو وسجلت الكوسة 3-5.5 جنيها للكيلو مقابل 3-6 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وتتراوح أسعار الطماطم بين 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون بين 4-7 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.