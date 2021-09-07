شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن للمستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الحديد والأسمنت الاستقرار في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من معظم المصانع اليوم الثلاثاء 7-9-2021.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الحديد تتراوح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.