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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-9-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار واليورو والريال السعودى كما كانت أسعارها بالأمس.
كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.60 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.63 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.54 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.60 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.63 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.