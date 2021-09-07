شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-9-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار واليورو والريال السعودى كما كانت أسعارها بالأمس.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.60 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.63 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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