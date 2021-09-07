شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. "البيضاء" تتراوح بين 27--30 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أسعار الدواجن في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء 7-9-2021.

وقال عاطف محمد صاحب محل دواجن إن سعر الدواجن البيضاء يتراوح بين24 - 25 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيها، أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة.

وأضاف محمد أن سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 36-37 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.