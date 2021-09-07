الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. "البيضاء" تتراوح بين 27--30 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أسعار الدواجن في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء 7-9-2021. 

 

وقال عاطف محمد صاحب محل دواجن إن سعر الدواجن البيضاء يتراوح بين24 - 25 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيها، أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة. 

 

وأضاف محمد أن سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 36-37 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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