شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.