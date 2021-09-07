شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة 63 ألف طن.. تفاصيل أكبر مشروع تبريد في مصر وأفريقيا بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد " جاس كول" إحدي شركات قطاع البترول في مشروعات قومية تهدف إلى توفير الطاقة وترشيد استخدامها بما يحقق الاستدامة ورؤية مصر 2030 للاستفادة القصوى من الموارد والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، حيث شاركت الشركة في الخطة التنموية العظيمة التي تشهدها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال أنها استطاعت تطبيق مبدأ ترشيد الطاقة خلال 2020 من خلال تنفيذ مشروع أكبر محطة تبريد مركزی فى مصر وإفريقيا بطاقة 63 ألف طن، وذلك بالحى الحكومي والحي المالی بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتلك المحطة، وفقا لتقرير حديث لقطاع البترول، كانت تلك المعلومات كالتالي..

1-تم البدء في تشغيله جزئيا وتم توصيل الخدمة إلى جميع الوزارات بالحى الحكومي خلال شهر مايو ويونيو 2021 .

2- من المتوقع أن يحقق هذا المشروع توفيرا هائلا في الطاقة والموارد من خلال استخدام وحدات تبريد تعمل بالكهرباء وأخرى بالغاز الطبيعي مجتمعة .

3-تطبيق تكنولوجيا التخزين الحراريTHERMAL STORAGE TANk، والذي يعمل علي تأمين عمل المحطة حتى في حالة إنقطاع أي من مصدرى الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة في كافة الأوقات .

4- تعتمد المحطة على نظام تخزين للطاقة أثناء الليل لإستخدامه في فترات الذروة وهو ما قلل القدرة الكهربائية المطلوبة بحوالي 30% .

5- تطبيق هذا النظام يؤدي إلى تخفيض الطاقة المستخدمة التشغيل محطة ذات سعة تبريدية بقيمة 63 ألف طن تبريد لتصبح 37 ميجاوات بدلا من 60 ميجاوات بقيمة وفر تصل إلى ما يعادل 85 مليون جنيه.

6-يعد تنفيذ هذا المشروع الضخم بمثابة مرحلة جديدة للشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد وإنجاز يضاف لقطاع البترول .