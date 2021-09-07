شكرا لقرائتكم خبر عن "زاد للاستشارات" تكشف عن مكررات الربحية المتوقعة لطرحي "إس تي سي حلول" و"أكوا باور" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، أن مكرر ربحية سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" "solutions by stc" جيد بالمقارنة مع مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية بوجه عام.

وأضاف الرقيب أن الطرح القوي للشركة الواعدة ولها نظرة مستقبلية إيجابية بعد تحقيق نمو في الأرباح بحدود 78% في العام الماضي، والنطاق السعري بين 136 ريالا إلى 151 ريالا، يعد سعرا عادلا، يعكس مكررا للربحية يتراوح بين 23 إلى 25 مرة، وهو معدل جيد مقارنة مع السوق، بحسب موقع العربية.

وتوقع نمو أرباح الشركة العام الحالي، بنسبة 30% إلى أكثر من 900 مليون ريال خلال 2021 مع تقديرات بتخفيض مكرر الربحية على السعر الاسترشادي إلى ما بين 18 و20 مرة وهذا يعد استثمارا جيدا.

وبالنسبة لطرح "أكوا باور" قال الرقيب إن الشركة التي نشأت منذ عام 2004 وكانت معظم مشاريعها خارج المملكة، ومع رؤية 2030 سيكون لها مشاريع داخل السعودية كبيرة جدا ستضيف للشركة أرباحا قوية، بعد نمو 2.5% العام الماضي، مع توقعات بارتفاع نمو الأرباح إلى 10% مقدراً أن يكون السعر الاسترشادي يعكس مكرر ربحية بحوالي 24 مرة، وهو سعر جاذب نظرا للمشاريع الواعدة لشركة "أكوا باور".

ومؤخرا، أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورجان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، عن النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام وبدء فترة بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات.

وبحسب بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 136 ريالا سعوديا إلى 151 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفًعا 0.64% ليكسب 71.99 نقطة، ويقفل عند مستوى 11407.91 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضًا 88.71 نقطة ليقفل عند مستوى 25338.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 2178 صفقة.