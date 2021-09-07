شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي ينفي ما يُتداول عن تعليمات جديدة حول "التمويل العقاري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد البنك المركزي السعودي، عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر (للفلل - الأدوار - الشقق ...) عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

وأكدّ البنك المركزي أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنُّب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.

ودعا البنك المركزي السعودي الجميع إلى الاطلاع على المعلومات كافة من خلال الموقع الرسمي للمركزي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" كشفت عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال العام الجاري 2021 مسجلةً 171757 عقداً بقيمة 87.7 مليار ريال، فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر يوليو الماضي 18703 عقود بقيمة 8.6 مليار ريال.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد عقود التمويل العقاري، بما يتجاوز 295590 عقدًا بقيمة 140.7 مليار ريال.

وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179217 عقدًا بقيمة 79.1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقدًا بقيمة 29.5 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30833 عقدًا بقيمة 21 مليار ريال، وقد شهد 2016 توقيع 22259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17 مليار ريال.