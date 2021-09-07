شكرا لقرائتكم خبر عن نائب القابضة الكيماوية: فوائد اقتصادية بالجملة بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد الرشيد‬، نائب رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن نقل الوزارات والمؤسسات للعاصمة الإدارية الجديدة، له مزايا وفوائد اقتصادية هائلة على الاقتصاد الوطنى.

أضاف وليد الرشيد لـ"الخليج 365"، إن أبرز تلك المزايا، فتح الباب لاستغلال مئات الأصول فى القاهرة والمملوكة للحكومة، من خلال استثمارها بشكل أمثل عن طريق اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية، مما يدعم ويقوى ويمنى الاقتصاد الوطنى، لافتا إن هذا سيتيح للمؤسسات ولشركات قطاع الاعمال الانتقال للعاصمة، والاستفادة من أصولها الكبيرة فى توفير موارد إضافية لها، خاصة أن الوزارة سبق وحصرت كافة الأصول.

أوضح نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن القاهرة التاريخية بصدد التحول لقبلة للسياح من مختلف دول العالم، حيث ستستعيد رونقها وينخفض الزحام فيها، مما يعظم من مكانتها ومن قيمة الأصول فيها، حيث ستحظى بفرص تطوير وصيانة، وتحديث بشكل كبير خاصة الأصول التاريخية.

وأشار أن العاصمة مشروع القرن الجديد، وهى بمثابة قلب الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا إنه يمكن القول إن الحكومة تستغل أراضى مصر نحو خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وخروج المصريين من حيز الوادى الضيق لمجتمعات عمرانية عالمية، علي غرار الدول العظمى.