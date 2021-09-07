شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يمهد لارتفاع جديد– تحليل – 7-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الغاز اندفاعه الصاعد الأخير بتقديمه لثبات إيجابي واضح فوق مستوى 4.450 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام المحاولات الصاعدة, كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 4.890 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 5.215 لشكل ذلك الهدف الرئيسي التالي للميل الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.550 و 4.890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد