شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 7-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الهابط نظرا لتمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 131.00, تؤول الجانبية الحالية لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض لنبقى بانتظار نجاح السعر بالتسلل دون المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 130.05 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المستقرة عند 129.40 و 128.80.

لابد من التنويه إلى أن تجاوز السعر للحاجز المذكور سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية لنتوقع بدء تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تمتد نحو 131.70 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.80 و 129.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز