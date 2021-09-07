شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لاختراق الحاجز-تحليل - 7-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس تذبذب جانبي جديد نتيجة لاستقراره دون الحاجز الإضافي الممتد نحو 152.30 ليعيق ذلك محاولة استئناف الهجوم الصاعد والمتوقع سابقا.

نشير إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء واستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 للدعم الإضافي باستقراره قرب 151.30, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب ليفتح ذلك الباب امامه لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 153.10 و 154.25 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 152.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق