شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينحصر بنطاق ضيق– تحليل - 7-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعاني سعر البلاتين حاليا من ضيق مجال التداول بانحصاره ما بين الدعم الإضافي الممتد نحو 1015.00 ومقاومة القناة الرئيسية الهابطة المستقرة قرب 1032.00, لذلك نتوقع استمرار تذبذب السعر بشكل جانبي خلال الفترة الحالية لحين تجاوزه لإحدى المحاور المسيطرة لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

نود التنويه إلى أن تجاوز السعر للمقاومة المذكورة سابقا فإن ذلك سيؤكد انتقال السعر لمسار صاعد جديد ليبدأ باستهداف مستويات إيجابية بانجذابه نحو 1055.00 بشكل أولي, بينما تسلله دون الدعم الحالي سيزيد من فرص استئنافه للهجوم السلبي لنتوقع وصوله مباشرة نحو 1002.00 و 975.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1015.00 و 1032.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور