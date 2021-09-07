شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس بانتظار العزم الايجابي– تحليل- 7-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر النحاس أي مستوى إيجابي جديد حتى هذه اللحظة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ استقراره قرب دعم القناة الصاعدة الممتدة نحو 4.2800 تقريبا. نود التذكير بأن نجاح السعر باكتساب العزم الإيجابي الإضافي, سيمكنه من مواصلة الارتفاع وليزيد ذلك من فرص تجاوز الحاجز المستقر عند 4.4200 والوصول مباشرة نحو 4.5500 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2800 و 4.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم