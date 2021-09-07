شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً للمقاومة المحورية 69.25، وكما أشرنا يوم أمس، يمثّل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 67.45، حيث يحتاج السعر لاختراق أحدها لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 71.05 مبدئياً، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 65.20 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.45 والمقاومة 70.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي