الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الثلاثاء.. الكندوز يتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في الأسواق المحلية، وفقا للتسعيرة الرسمية في محلات الجزار والهايبر ماركت.

 

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز البلدى وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو. 

 

وتراوحت  أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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