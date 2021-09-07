شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليبقى محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الحركة الجانبي إلى أن يتم تخطي أحد المستويات المذكورة.

يمكن الإطلاع على تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق هذه المستويات من خلال تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي