شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية طفيفة في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.7495، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم فرص تخطي المستوى المذكور وتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.7615.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7390 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد