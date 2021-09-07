شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت عند مستوى المقاومة 72.75 الآن، والذي يمثّل مستوى مهم لتحديد الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 71.20، حيث يحتاج السعر لتخطي أحدها لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، لنستمر في حياديتنا حتى الآن.

التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للحيادية، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها التالي عند 74.65، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مستوى 69.60 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير