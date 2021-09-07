شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول 24.75، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يجمع العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاختراق المستوى المذكور ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي عند 25.50.

وبشكل عام، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، مع التذكير بأن الفشل باختراق 24.75 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 23.80 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.30 والمقاومة 25.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد