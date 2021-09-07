شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول مستوى 1825.15 منذ يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 1860.00 بشكل رئيسي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1818.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لزيارة مناطق 1797.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد