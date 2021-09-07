شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية طفيفة الآن، في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الانخفاض المتوقع للفترة القادمة، بانتظار كسر 1.2490 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.2425.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2600 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2450 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط