شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بإيجابية بعد الانخفاض الطفيف الذي شهده في الجلسات الماضية، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحقيق أهداف جديدة تبدأ عند 1.3915 وتمتد إلى 1.4000.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، ويتحرك السعر داخل قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تحقيق الأهداف المقترحة، والتي يتطلب تحقيقها الثبات فوق 1.3800.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد