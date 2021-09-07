الاقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7-9-2021 وفقا للاسعار الجملة في سوق العبور، وسجلت أسعار البوري "1" بين 49-55 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 37 - 54 جنيها، سجل البلطي مزارع 1 بين 22-25جنيها للكيلو، واستقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو ،أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

واستقر سعر المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو،البربون يتراوح  بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو. 

 

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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