شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لاسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 7429 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 7350 نقطة كمستوى اول ثم 7050 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,410 بينما مستوى المقاومة هو 7,440 نقطة