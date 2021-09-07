شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 11065 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما قد يضغط على المؤشر لاعلى للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 11150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10970 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,039 بينما مستوى المقاومة هو 11,079 نقطة