شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 – تحليل صباحي – 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.64% ليكسب المؤشر نحو 71.99 نقطة ليغلق على مستوى 11,407.91.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي والقريب 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,250.00 ومستوى المقاومة 11,500.