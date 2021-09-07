شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء عند مستوى 14.10 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ ملامسة السهم للحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 13.50 فلس كمستوى اول ثم 12.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 14.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط