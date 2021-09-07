شكرا لقرائتكم خبر عن أركان (ARKAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 121 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 115 فلس ثم 102فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 128 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 117 فلس وبين مستوى المقاومة هو 123 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط