شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 240 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 243 فلس، والذي يقابل ما نسبته 50% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من يونيو الماضي حتى اغسطس، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى 230 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 238.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 242.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط