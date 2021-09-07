شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 226 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 222 فلس كمستوى اول ثم 215 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 224.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 226.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط