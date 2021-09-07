شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 25.90 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 26.50 فلس، والذي فشل السهم في تجاوزه منذ الشهر الماضي، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 25 ثم 23.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط