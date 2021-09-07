شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 321 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، مما يشير الى امكانية ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 305 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 327 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 318 فلس وبين مستوى المقاومة هو 322 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط