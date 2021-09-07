شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح ليغلق امس الاثنين عند مستوى 371 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 360 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 377 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 367.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 373.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط