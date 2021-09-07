شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 16 فلس، ليخترق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 14 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 16.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط