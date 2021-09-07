شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.806 ريال، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 2.75 ريال مرة اخرى كمستوى اول ثم 2.65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.88 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط